共通テストの導入や推薦入試の拡大、受験科目「情報」の追加……大学入試の仕組みは毎年のように変わる。それにともなって、実は「コスパがいい大学／悪い大学」も目まぐるしく変化しているのだ。「早慶上智」の実態を明かした前編記事『大手予備校職員が明かした「コスパが悪い大学」の実名…もはや「早慶上智」とは呼べなくなってきた』に引き続き、大手予備校で進路指導や入試情報の分析を担当する職員が、匿名を条件に最新の実