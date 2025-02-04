石破総理が尊敬する「政治の師匠」1月24日、国会で施政方針演説に臨んだ石破茂総理。その6日前、さる政治家の遺影に手を合わせていた。政治の師である故・渡辺美智雄元副総理である。石破総理は美智雄氏のことを自著にこう記している。〈保守とは寛容であること、人の言葉に耳を傾けること。私は28歳の時、渡辺先生の言葉に惚れこみ、その言葉を体現しようとして政治家生活を送ってきました〉（『保守政治家』）美智雄氏の妻の住む