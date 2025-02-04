戦国時代に瀬戸内海を支配した村上海賊の末裔は、「正論」を叫び続けた末に、ついに閣僚に返り咲いた。彼が思い描く今後の展望とは-。総務大臣の村上誠一郎氏本人に話を聞いた。​前編記事『「石破総理とともに安倍政治を終わらせます！」村上誠一郎総務大臣が思い描く日本の未来』より続く。国民民主党・玉木雄一郎氏の勘違い-全国知事会の村井嘉浩会長（宮城県知事）らが地方の税収減につながるとして反対を表明した際には