「2024年1月6日。命名「雪ちゃん」。お迎えしたときの写真です。カーテン裏に必死で隠れる雪ちゃんが懐かしい」。2024年11月3日、そんなコメントとともに愛猫「雪（ゆき）」ちゃんの写真を投稿したのは、X（旧Twitter）ユーザー・トライカラー by nebosuke…さん（@Tricolor_yuki）。そこには、窓とカーテンの間に入って飼い主さんを見上げる三毛猫の女の子、雪ちゃんの姿が写っています。【写真】臆病な猫さんの行動を防犯カメラ