リーズの田中碧はデュッセルドルフから加入１年目の今シーズン、怪我人の影響で10月からスタメン出場を果たすと、そのままレギュラーの座を奪取。イングランド２部の首位に立つチームで攻守に躍動を続け、現地でも高い評価をうけている。グラハム・スミス記者も賛辞を贈るひとりだ。リーズガが７−０と大勝した２月１日のカーディフ戦の後、『Yorkshire Evening Post』で、300万ポンド（約６億円）に達しないとされる移籍金額