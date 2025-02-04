［ニューヨーク３日ロイター］ - 米債券運用大手パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー（ＰＩＭＣＯ）のダン・アイバシン最高投資責任者は３日、米国の経済成長と物価動向を展望する上で鍵を握るのは、トランプ大統領が市場のシグナルに基づいて経済政策をどこまで修正する意思があるかになる、との見方を示した。トランプ氏はメキシコ、カナダ、中国に新たな関税を課すと表明した後、３日になってメ