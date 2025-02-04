ドル円は買い戻しの展開メキシコ大統領が米国の関税措置が１カ月延期と発表＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は一旦１５４円ちょうど付近まで下落したものの、一時１５５円台まで戻す展開が見られた。トランプ大統領がカナダとメキシコ、そして中国への関税発動を発表したことで、リスク回避の円高から、序盤のドル円は売りが強まったものの、メキシコのシェインバウム大統領がトランプ大統領との電話会談後、「