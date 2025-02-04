£³Æü¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î»ÍËÜÃÍ¡Ê¥Ý¥ó¥É±ß¡¦¹ë¥É¥ë±ß¡¦¥«¥Ê¥À±ß¡Ë ¥Ý¥ó¥É±ß ¹ë¥É¥ë±ß¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß »ÏÃÍ191.3595.93105.57 ¹âÃÍ192.8596.46107.51 °ÂÃÍ189.9594.62104.92 ½ªÃÍ192.6496.37107.26