バスケットボール女子日本代表の新監督に決まったコーリー・ゲインズ氏（５９）が３日、東京都内で就任記者会見に臨み、「スピードが速くて強度も高く、ミスをしない。対戦相手がやりにくいと感じるバスケを目指したい」と抱負を語った。女子日本代表は２０２１年東京五輪で銀メダルに輝いたが、昨夏のパリ五輪は３戦全敗で１次リーグ敗退。米国出身のゲインズ監督は女子日本代表コーチを務めた経験もあり、２８年ロサンゼルス