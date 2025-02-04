¢£ ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ »Ô¾ì [ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ | ¹âÃÍ ] (1326) £Ó£Ð£Ä£Ò Åì¾ÚETF [ 39,980.0 | +60.0 | 40,200.0 ] (1328) ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ° Åì¾ÚETF [ 10,525.0 | -50.0 | 10,600.0 ] (1540) ½ã¶â¿®Â÷ Åì¾ÚETF [ 13,090.0 | +30.0 | 13,155.0 ] (1551) ¥¹¥¿¥ó¥À£²£° Åì¾ÚETF