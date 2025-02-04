¡ã02·î03Æü¤Î25Æü¡¦75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹ÌÃÊÁ¡ä (ÌÃÊÁ¥³ー¥É) ÌÃÊÁ»Ô¾ì[ ½ªÃÍ | Á°ÆüÈæ ] (1343) ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô Åì¾ÚETF [ 1,837.0 | -0.70% ] (1436) ¥°¥êー¥ó¥¨¥Ê Åì¾Ú¥°¥íー¥¹ [ 2,397.0 | +1.13% ] (1476) £é£Ó£Ê¥êー¥È Åì¾ÚETF [ 1,761.0 | -0.90% ] (150A) £Ê£Ó£È Åì¾Ú¥°¥íー¥¹