仲良し師弟の掛け合いが、ファンの笑いを誘った。全国を8つのブロックに分け、エリア対抗の形式で行われる団体戦「ABEMA地域対抗戦2025 inspired by 羽生善治」の予選Aリーグ1回戦第2試合、関西B 対 中国・四国が2月1日に放送された。関西Bの控室では、畠山鎮監督（55）と斎藤慎太郎八段（31）が仲間の対局をともに観戦。息の合ったやり取りに爆笑が巻き起こっていた。【映像】畠山監督と斎藤八段の息の合った会話黒星発進とな
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