仲間の支えとイメチェンで、セレブの強さが戻って来た。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」2月3日の第1試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）がトップを獲得。得意のリーチ攻勢に加え、この日は役牌の1鳴きを2回も披露。効果的な加点で昨年12月3日以来の個人4勝目を収めた。【映像】ファンを騒然とさせた黒沢の“鳴き”この試合は東家からU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、E