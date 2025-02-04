マーベル・スタジオ劇場公開最新作『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』より、アンソニー・マッキーとハリソン・フォードによる豪快なアクションシーンと貴重な撮影裏を捉えた特別映像が解禁された。【動画】大統領役ハリソン・フォードの撮影姿も！『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』特別映像本作の主人公は、初代キャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャースから最も信頼され、『