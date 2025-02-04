°û¿©Å¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯¤Î¾ïÏ¢µÒ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬»þ¤Ëº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡ª¡© º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿°û¿©Å¹¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ÉÔËþÇúÈ¯¡ª¡ª ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ÆÅÜ¤ê½Ð¤¹¾ïÏ¢¡ª º£¤ÏÊª²Á¹â¤Ê¤Î¤ÇÃÍ¾å¤²¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«A¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÃÍ¾å¤²¤Î»ö¾ð¤ËÇ¼ÆÀ¤·ºÆ¤Ó¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå¡¦½÷À­°û¿©Å¹¶ÐÌ³¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024