サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が不当合併・会計不正疑惑に対して１審に続き控訴審でも疑惑１９件全部無罪判決を受けた。ソウル高裁刑事第１３部（ペク・カンジン部長）は３日、「未来戦略室（サムスングループの未来戦略室）がサムスン物産と第一（ジェイル）毛織の合併を検討する際、大株主である李会長の持分拡大を目指したのは事実だが、それ自体で否定するか否定する手段を動員したとみることはできない」と明らか