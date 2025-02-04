º´¡¹ÌÚ¡Ê±¦¡Ë¤Ø¤ÎÇØÈÖ¹æ¾ùÅÏ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Êº¸¡Ë¤ÏÀä»¿¤·¤¿¡£(C)Getty Images°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿¼­¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Î¡È¥ë¡¼¥­¡¼¡É¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼13Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀï»Î¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÂÐ¤·¤Æ11ÈÖ¤ò¾ùÅÏ¡£¼«¿È¤Ï¿·¿Í»þÂå¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿72ÈÖ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛMLB¸ø¼°¤âÃíÌÜ¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ÅêµåÆ°²è¤ò¸«¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö³ØÀ¸»þ