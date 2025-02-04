マーベル・スタジオの劇場公開最新作『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』（2月14日、日米同時公開）より、新キャプテン・アメリカ／サム・ウィルソン（アンソニー・マッキー）＆ロス米大統領（ハリソン・フォード）のメイキングやインタビューを交えて、アクションシーンの見どころを凝縮した特別映像が公開された。【動画】映画『キャプテン・アメリカ：BNW』特別映像主人公は、初代キャプテン・アメリカこ