＜為替＞ ドル指数が下落した。トランプ米大統領は３日、メキシコに対する関税の発動を１カ月見送り、両国間の「合意」に向け交渉を続けると発表した。メキシコは国境に１万人の部隊を派遣することを合意の一環とした。これを受け、メキシコペソは取引終盤で１．２５％高の１ドル＝２０．４１９６ペソとなった。関税発動延期の発表前は、一時、１ドル＝２１．２８８２ペソと、約３年ぶりの安値に沈んでいた。主要通貨に対する