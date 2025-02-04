ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢Ìó28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²Î½¸¤ò´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤´¼«¿È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤¿¸æ²Î¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹Ä¹¡¡×¤È¤¤¤¦¤ªÎ©¾ì¤òÂà¤«¤ì¤¿¤¤¤Þ¤À¤«¤é¤³¤½À¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ÇÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¡×¤¬ÄÖ¤é¤ì¤¿¸æ²Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤ÎÊì¡¢²£ÅÄÁáµª¹¾¤µ¤ó¡£Â¾¡¢¾ó¤ò¤Ä¤«¤º¤Ë¿·Ç¯°ìÈÌ»²²ì¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤É¤â¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¿·Ç¯¹±Îã¤ÎµÜÃæ¹Ô»ö¤Î¤¿¤á¡¢¤´Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤¿1·î¤ò¾å¹Ä¤´É×ºÊ