2025年1月期の新車販売台数日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は、2025年1月期の新車販売台数（速報値）を発表した。【画像】発表されたばかりのジムニー・ノマドをみる全130枚日本自動車販売協会連合会がまとめた登録車の2025年1月期の新車販売台数は、前年同月10.1％増の23万8906台と3カ月ぶりのプラス。また、全国軽自動車協会連合会がまとめた2025年1月期の軽自動車の新車販売台数は、同16.4％増の13万7349台