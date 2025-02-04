ウエス・クーリーの活躍が忘れられない！ スズキの400ネイキッドで最も成功したのは、インパルス（Impulse）シリーズ。旧くは1982年にGSX400Fを、レーシーにメーカー自らがカスタムしたようなフォルムとカラーリングで特別モデルとしたのが発端だ。Impulse（衝撃）は各世代で濃いスズキファンの熱いハートに支えられてきた。その中でひと際スペシャルなバージョ