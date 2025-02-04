カナダのトルドー首相は、アメリカのトランプ大統領がカナダに対して課すとしていたカナダへの関税について、30日間、延期されると明らかにしました。トルドー首相は3日、トランプ大統領との電話会談で、現在、国境警備にあたっている1万人近い人員が監視を強化するほか、アメリカに合成麻薬などが流入しないよう、合同特殊部隊を立ち上げることなど新たな取り組みをSNS上で発表しました。トランプ氏はカナダからの合成麻薬