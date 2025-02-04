ソースネクストがユニバーサルタグ型のスマートタグ「Pebblebee」の販売を開始した。Pebblebeeは、Appleデバイスの「探す」とGoogleの「デバイスを探す」の両方に対応したスマートタグだ。キーホルダー的に使えるクリップ型、名刺入れや財布などに入れやすいカード型はすでに販売中で、これらの製品に加わる新製品としてユニバーサルタグ型が発売された。「Pebblebee ユニバーサル」のタグ型モデル。26×40×45mmと小さいサイズか