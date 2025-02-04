株式会社ファミリーマートは、日本人にとって欠かせない「卵」の魅力をさらに深堀するため「日本人と卵の実態調査」を実施した。調査は2024年12月11日〜2024年12月12日の期間、インターネット上で行われ、全国18〜69歳の男女1,030名から回答を得た。ファミマルKITCHENQ.卵・卵料理は好き？18〜69歳の男女にアンケートをしたところ、96.8と大多数が「卵・卵料理が好き」と回答。「卵は自分の人生に欠かせない」と回答した人は75.4%