¢¡ÂçºåÆÞ¤ê»þ¡¹À²¤ì¢¡µþÅÔÆÞ¤ê»þ¡¹À²¤ì¢¡¹­ÅçÆÞ¤ê¤Î¤Á°ì»þÀã¢¡¹â¾¾ÆÞ¤ê¢¡Ê¡²¬Àã»þ¡¹»ß¤à¢¡¼¯»ùÅçÆÞ¤ê»þ¡¹Àã¢¡ÆáÇÆÆÞ¤ê