【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会（15カ国）で今月の議長国を務める中国の傅聡国連大使は3日、中国によるパナマ運河支配という米国の指摘は「根拠のない中傷だ」と反論した。多国間協調を議論する会合を18日にニューヨークの国連本部で開き、王毅外相が議長を務めると表明。会合に合わせ、米中外相会談の開催にも前向きな姿勢を示した。国連本部で記者会見した傅氏は、中国の巨大経済圏構想「一帯一路」からの離脱を表