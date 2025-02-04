元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が3日にインスタグラムを更新。公式ホームページとメンバーシップのオープンを報告した。【写真】渡邊渚、グラビア姿に衝撃「スタイル抜群」「脚長すぎ」フォトエッセイでの姿も（6枚）渡邊は「公式ホームページとメンバーシップLighthouseをオープンしました！」と報告。「プロフィールやストーリーにリンクを貼っておきますね」とつづり、メンバーシップのトップ画像に使われて