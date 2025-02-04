清野菜名が主演する月9ドラマ『１１９エマージェンシーコール』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第3話が3日に放送され、見上愛演じる指令管制員・新島紗良の活躍が描かれると、ネット上には「グッと来ちゃった」「思いがけず号泣」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】佐藤浩市がベテラン指令管制員・堂島を演じる『１１９エマージェンシーコール』第3話場面カット本