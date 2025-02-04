もう7番艦！新鋭護衛艦「によど」ロゴマークが決定海上自衛隊は2025年2月2日、もがみ型護衛艦の7番艦「によど」のログマークが決定したと発表しました。海上自衛隊のもがみ型護衛艦（画像：写真AC）ロゴは「によど」のぎ装員による選考を経て、決定されたものです。考案者の掛橋史子さん（愛媛県）は、デザイン意図について「艦名の由来である仁淀川は、色覚的な美しさから『仁淀ブルー』と称されています」とした上で、「美し