ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ4Æü¤Ç1½µ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤â·ê¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å¤ÎÂ¾¤Ë¡¢·ê¤ÎÃæ¤ÎÊÉÌÌ¤Î°ìÉô¤¬¿âÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éºî¶È¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¬Ä¬»Ô¤ÇÀè·î28Æü¡¢Æ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â°ÂÈÝ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µß½õÂâ°÷¤Ê¤É¤¬Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥¹¥í¡¼¥×¤Ï¡¢·ê¤ÎÃæ¤Î¿å¤¬Áý¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ç±ª²ó¡Ê¤¦¤«¤¤¡ËÏ©¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î3