ＤｅＮＡのドラフト２位・篠木健太郎投手（２２）＝法大＝が３日、宜野湾キャンプ３日目で初のブルペン入り。いきなり最速１５０キロを計測した。直球にスライダー、カーブ、カットボールを含め３０球。三浦監督や大勢のファンが見守る中、剛球を披露したルーキーは「新人合同自主トレの時よりボールの感覚はすごい良い感覚で上がってきている。初めてのブルペンとしては良い状態だったかなと思う」と納得の表情を浮かべた。０