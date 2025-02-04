ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ (JBA) ¤Ï3Æü¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿2024Ç¯ÅÙÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à ¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î·ÑÂ³Åª¤«¤Ä¾­ÍèÅª¤ÊÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¸½ºß¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥È¥à¡¦¥Û¡¼¥Ð¥¹HC¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥×¥í¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤«¤éÂç³ØÀ¸¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¹â¹»À¸¤¬2¿ÍÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¤ÎÅÏîµÎâ²»Áª¼ê¡£