「広島春季キャンプ」（３日、日南）広島・大瀬良大地投手（３３）が、キャンプを通して“仮想９月計画”を実行する考えを明かした。この日は初ブルペンで３０球。「最初にしては、ある程度バランス良く投げられたと思う」と納得顔で振り返り、「（シーズンの）最後の１カ月まで、いいパフォーマンスを継続できるように」と２月のテーマを掲げた。昨季９月は自身５戦３敗で白星をつかめず、チームも５勝２０敗と失速。オフは