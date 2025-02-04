¤­¤ç¤¦¤«¤é¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨ÇÈ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¶å½£ÆîÉô¤ä»Í¹ñ¤Ê¤É¤Ç¤âÀã¤ÎÀÑ¤â¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÚÆüËÜ³¤Â¦ Ã»»þ´Ö¤ÇÀÑÀãµÞÁý¤â¡Û¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤âÀã¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÓ¹­¤Ê¤É°ìµ¤¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢