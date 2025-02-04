1·î18Æü¤è¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥íー¥é¥É¥ê¥Ã¥×¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥­¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? ¥Õ¥íー¥é¥É¥ê¥Ã¥×¤ÎËÜÂÎ²Á³Ê¤ÇÆü¾Æ¤±»ß¤á¤äÈþÍÆ±Õ¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥íー¥é¥É¥ê¥Ã¥×¤Ï²½¾Ñ¿å°Ê¾åÈþÍÆ±Õ°Ê²¼¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1ËÜ¤Ç²¿Ìò¤â¤Î¸ú²Ì¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë²½¾Ñ±Õ¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÁ°¤«¤é¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Çº£²ó¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¾¯¤Ê¤¯