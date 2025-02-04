経済力を武器に他国を服従させようとするのは、超大国にあるまじき行為である。戦後の国際秩序の一つである自由貿易体制を揺るがす暴挙だ。自国優先の保護主義的な姿勢を強める米国のトランプ大統領の暴走を防ぐため、国際社会は一致協力する必要がある。■自国優先の取引外交トランプ氏は第2次政権で初の関税措置に乗り出した。中国からの輸入品に10％の追加関税をかけ、メキシコとカナダには25％の関税を課す大統領令に