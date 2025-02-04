¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤ÇNHK¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬3·îËö¤ÇÂà¶É¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£NHKÁí¹ç¤Ç7·î27Æü¤Î¸áÁ°1»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024¤Þ¤â¤Ê¤¯³«²ñ¼°¡×¤Ç¡¢ÃæÀî¥¢¥Ê¤¬¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿12Ëç¡ÛÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¤Î¡Ö²¿¤âÃå¤Æ¤Ê¤¤¡×µ¿ÏÇ¤Î1ËçInstagram¤Ë¤Ï¡È¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤­¤ê¡É¤Ê¡Ö¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Ë¥Ã¥È»Ñ¡×¤¬ÂçÎÌ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì