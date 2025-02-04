歌手の工藤静香（54）が3日までにインスタグラムを更新。手作りビスコッティのレシピを紹介した。工藤は「オイルバターフリーのビスコッティ好きなドライフルーツやナッツ、チョコレート、いろいろ楽しく作れます！今日は作った陳皮をたっぷり入れたかったので、オレンジ風味のビスコッティです」と書き出し、完成したビスコッティや材料、完成までの過程を写真で紹介した。続けて「全粒粉強力粉お米カップ山盛り卵1つ