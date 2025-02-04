¥¢¥é¥Õ¥©ーÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¡ÖÂçËÜÌ¿¥·¥ã¥Ä¡×¤¬¡¢¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¡ª È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡¢¡ÚJW Anderson¡Ê¥¸¥§¥¤¥À¥Ö¥ê¥åー ¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ë¡Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½Õ²Æ¿·ºî¤Ç¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡Öº£²ó¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥·¥ã¥Ä¡Ù¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë@shocogram__¤µ¤ó¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤â»²