¶áÇ¯¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ï¿ÀÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¹­¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏºÇÄã¸Â¤ÎÎéµ·¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤­¤À¤í¤¦¡£Ä¹ºê¸©¤Î60Âå½÷À­¤Ï¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¸³«¤¹¤ëÊÛÅö²°¤Ç¼ºÎé¤ÊÅ¹°÷¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÊÛÅö¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¼ª¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¡ØÊ¹¤³¤¨¤Ê¡Á¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×½÷À­¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆ±¤¸À¼ÎÌ¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤âÀ¼ÆÏ¤¯¤Î¤Ë¡×¤ÈÊ°¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÊÊ¸¡§ÎÓ²ÃÆà¡Ë¤À¤ë¤½¤¦¤Ë¥ì¥·¡¼¥È¤ò¡Ö¤Û¤é¡×¢ª¤µ¤¹¤¬¤ËÆ¬¤Ë¤­¤¿¤Î¤ÇËÜ