広陵（広島）のエースとして４季連続で甲子園に出場し、社会人野球の強豪・トヨタ自動車（愛知）に入社する最速１４８キロ右腕・高尾響投手（１８）に、昨夏の都市対抗を最後に現役を引退した「ミスター社会人野球」ことレジェンド投手・佐竹功年氏（４１）の背番号１９が託されたことが３日、分かった。期待の表れだ。名門・広陵で１年春からエースナンバーを背負い、甲子園通算５勝を挙げた男に、トヨタの誇りでもある背番号