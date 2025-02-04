「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）阪神・糸井嘉男ＳＡ（４３）が３日、臨時コーチ２日間の業務を終えた。超人は佐藤輝の覚醒を促すため、クリケットバット、ＮＰＢ球より重いボールを持参。小幡、井上、ヘルナンデスらにも惜しみなく助言を送った。藤川監督は超人イズムを高く評価し、シーズン中も“臨時コーチ”を託すことを決断。糸井ＳＡも「続！」と超人節で快諾した。超人の体を心地いい疲労感が包んだ。藤川監督と