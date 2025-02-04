モンゴル発の女性ポップスグループ「ザ・ワサビーズ」が3日、都内のモンゴル大使館で「文化親善大使」に任命され、バヤルサイハン・バンズラグチ駐日大使（51）から任命状を授与された。7年前にモンゴルのテレビ番組で選出された、ブイカ（25）、ジャスミン（23）、アヌカ（23）、ウィンディ（25）の4人組。同国の人気音楽プロデューサー、ナランゾン氏の下、2019年にアルバム「ガールズ・ゼネレーション」でデビュー。22年か