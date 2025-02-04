水陸両用バス「スカイダック横浜」＝横浜市西区横浜臨海部を巡る水陸両用バス「スカイダック横浜」の乗車料金が割引となる「ハマッ子割」が３日、始まった。３月１４日までの期間限定。対象者は横浜市在住や在勤、在学者のほか、市内での宿泊者を含む１グループ５人まで。チケットカウンターで証明書などを提示すると、「みなとハイカラコース」（大人３６００円〜）の料金が、大人は５００円、子どもは３００円引きとなる。