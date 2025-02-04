別府大分毎日マラソン陸上の別府大分毎日マラソンが2日、大分で行われ、初マラソンの青学大・若林宏樹（4年）が2時間6分7秒の日本学生新記録をマーク。日本人トップの2位に入った。フィニッシュ直前に見せたジェスチャーが話題となり、戦友も「衝撃でした」と記している。喜びを爆発させた。若林は初マラソンながら終始先頭集団でレースを進め、36キロ過ぎにビンセント・キプチュンバ（ケニア）の仕掛けにも対応。40キロ過ぎに