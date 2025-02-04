関西独立リーグの堺シュライクスは３日、大阪府内で阪神・佐藤輝の弟、佐藤太紀内野手（２４）ら新入団１１選手の入団式を行った。佐藤太は「年齢も年齢なんでラストチャンスだし、やるしかない」と念願のＮＰＢ入りへの決意を口にした。関西学院、関学大を経て、２３年からＢＣ福島でプレー。福島を自由契約になった後、近鉄などでプレーした大西宏明監督（４４）に声をかけられて入団が決まった。兄とは１月末まで一緒に自主