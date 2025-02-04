¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£±Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£·¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ê£´£µ¡Ë¤¬¡¢?°ÕÃæ¤Î£³¿Í?¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼Â¤Ë£¸ÅÙ¤â¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿ÃÄÂÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯£²·î°ÊÍè¼Â¤Ë£¹Ç¯¤Ö¤ê¡£Âçºå·èÀï¤ò¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¹ÓÉð¼Ô¤¬Èá´ê¤òÀ®½¢¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃË¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡½¡½¡££É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÀï£¸Ï¢ÇÔ¤Î¥ï¡¼¥¹¥È