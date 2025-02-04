¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤­¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¡¢¼þ¤ê¤«¤é¸«¤ë¤È°ìÌÜÎÆÁ³¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö»ä¤Ã¤ÆÃË±¿¤¬°­¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÃ²¤¯½÷À­¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Í§¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¤ë¤ó¤¸¤ã¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÃË±¿¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê½÷À­¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡È¸ýÀè¤Ð¤«¤ê¤ÎÃËÀ­¤Ë¼æ¤«¤ì¤¬¤Á¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÃËÀ­¤ò¡ÖÂà¶þ¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÃË±¿¤¬¤Ê