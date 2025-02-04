短期的な成果だけがパフォーマンスの指標ではありません（写真：kouta / PIXTA）アメリカのIT業界で大きな変化が起きている。メタとマイクロソフトという2つの"巨人"が、「低パフォーマンス社員」のリストラを進めているというのだ。報道によるとメタは全従業員の約5％、マイクロソフトは約1％を「成績不振」を理由に削減する方針を打ち出したという。日本企業であれば考えられないようなリストラ策だ。なぜこのような極端な施策を